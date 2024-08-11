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  4. В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 18:17 |
888
0

В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен

В составах обеих команд футболисты получали травму головы

11 августа 2024, 18:17 |
888
0
В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен
УПЛ

11 августа закончился матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра во Львове закончилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:0.

Интересно, что оба тренера по ходу матча сделали по шесть замен в составах своих команд, хотя обычно регламентом предусмотрено по пять. Однако и Юрий Вернидуб, и Владислав Лупашко воспользовались особым правилом ФИФА, в котором говорится, что при подозрении на травму головы можно произвести дополнительную замену, которая не учитывается в предусмотренных регламентом.

В первом тайме Маттео Аморозо заменил Егора Твердохлеба в составе «Кривбасса», а в конце матча «карпатовец» Тарас Сакив поменял Артура Рябова именно из-за описанных выше моментов, поскольку в обеих ситуациях были подозрения на травмы головы у Твердохлеба и Рябова.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Егор Твердохлеб Тарас Сакив
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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