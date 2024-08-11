В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен

11 августа закончился матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра во Львове закончилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:0.

Интересно, что оба тренера по ходу матча сделали по шесть замен в составах своих команд, хотя обычно регламентом предусмотрено по пять. Однако и Юрий Вернидуб, и Владислав Лупашко воспользовались особым правилом ФИФА, в котором говорится, что при подозрении на травму головы можно произвести дополнительную замену, которая не учитывается в предусмотренных регламентом.

В первом тайме Маттео Аморозо заменил Егора Твердохлеба в составе «Кривбасса», а в конце матча «карпатовец» Тарас Сакив поменял Артура Рябова именно из-за описанных выше моментов, поскольку в обеих ситуациях были подозрения на травмы головы у Твердохлеба и Рябова.