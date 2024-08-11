Роман ВАНТУХ: «Ничего чрезвычайного, Заря взяла свои шесть очков»

Взяв верх во 2 туре над «Черноморцем» 1:0, футболисты «Зари» набрали 6 очков и захватили лидерство в чемпионате УПЛ.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан «Зари» Роман Вантух рассказал, что помогло луганчанам выступать без потерь:

– Прежде всего, мы хорошо поработали на предсезонных сборах, а наши селекционеры позаботились об укреплении рядов. В первом туре дебютировал в центре защиты легионер Нваэзе, сегодня впервые сыграли за «Зарю» Вакула и Кораблин. Сейчас у нас длинная скамейка запасных, важно, что для тренерского штаба все игроки из заявки – основные. Полное доверие. Не исключено, что именно это положительно влияет на то, что свежие футболисты усиливают игру. Так было на старте с «Ингульцом», когда вышли на замену Мичин и Горбач, похожая ситуация была и сегодня в Одессе.

– В каком матче было тяжелее?

– Пожалуй, с «Ингульцом», которого мы где-то недооценили. Зря, потому что команда из Петрово оказалась «крепким орешком»: каждый футболист четко знает свой маневр, чувствуется заточенность на атаку. Все шло к подписанию мирного соглашения, но в компенсированное время луганчане таки вырвали победу.

– Сегодня сложилось впечатление, что в Одессе были два разных тайма.

– До перерыва мы владели инициативой, создали несколько голевых моментов и имели все шансы закрыть игру. А вот когда в начале второго тайма открыли счет, то ситуация на поле несколько изменилась, потому что хозяева решили действовать первым номером. Тем не менее, до угроз у наших владений дело не доходило и считаю, что мы наиграли на победу.

– Наверное, сейчас с удовольствием смотрите на турнирную таблицу, где «Заря» на первом месте?

– Нет, этим не занимаемся, потому что прекрасно понимаем, что на старте «Заря» просто взяла свои 6 очков. Все же, «Ингулец» только вернулся в УПЛ, а «Черноморцу» после кадровой революции еще нужно время, чтобы новички сыгрались. Поэтому к своему лидерству относимся взвешенно, потому что осознаем, что это только разгон, что основные испытания - впереди.

Ранее мы сообщали, что «Заря» в матче чемпионата Украины обыграла «Черноморец» 1:0 благодаря голу форварда Герреро.