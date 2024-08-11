Карпаты – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 августа «Карпаты» во втором туре УПЛ во Львове на стадионе Украина примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Подлепенец, Игор Невес

«Кривбасс»: Клищук, Драмбаев, Стецьков, Романчук, Бандейра, Вакулко, Лунев, Твердохлеб, Хомченовский, Кузык, Кожушко