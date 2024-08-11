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  4. Василий КОБИН: «К Мысыку память уже вернулась»
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 13:14 | Обновлено 11 августа 2024, 13:27
1278
0

Василий КОБИН: «К Мысыку память уже вернулась»

Тренер «Ингульца» рассказал о состоянии травмированного подопечного

11 августа 2024, 13:14 | Обновлено 11 августа 2024, 13:27
1278
0
Василий КОБИН: «К Мысыку память уже вернулась»
dynamo.kiev.ua. Василий Кобин

В поединке 2 тура чемпионата УПЛ «Колос» – «Ингулец» из-за травмы вынужден был попросить замену полузащитник гостей Марьян Мысык.

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua сообщил, каково сейчас состояние здоровья его подопечного:

«Память уже вернулась к Мысыку. Сегодня он будет проходить детальное медобследование. Думаю, что до конца августа Марьян будет вне футбола, а дальше все будет зависеть от того, как быстро он будет восстанавливаться после серьезного повреждения».

Напомним, что травму головы после столкновения с соперником Марьян Мысык получил в игре с «Колосом» во втором тайме. Сам матч в Ковалевке завершился вничью – 0:0.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал первое набранное очко в матче 2 тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:0).

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Василий Кобин Ингулец Марьян Мысык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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