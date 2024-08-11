Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ»
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 06:18 | Обновлено 11 августа 2024, 06:35
365
0

Василий КОБИН: «Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ»

Главный тренер «Ингульца» оценил ничью в матче 2 тура чемпионата

11 августа 2024, 06:18 | Обновлено 11 августа 2024, 06:35
365
0
Василий КОБИН: «Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ»
ФК Металлист. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал первое набранное очко в матче 2 тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:0).

«Игра разделилась на 2 тайма. Закономерная ничья. В первом тайме мы нервничали, мы не делали вещей, о которых мы договаривались. Стоит отдать должное «Колосу», они хорошо контролировали мяч и грамотно тактически строили свои действия.

Мы не смогли перестроиться, но после перерыва сделали коррективы, ребята поняли свои действия, мы указали на ошибки и во втором тайме игра изменилась.

Всегда говорю своим игрокам, что нужно быть уверенным в своих действиях, потому что соперник это чувствует и тогда он начинает давить. То, что нам удается, удается местами, но хотелось бы цельную картину.

Идет процесс. Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это тяжелый турнир и более интенсивный, чем Первая лига.

Я доволен молодежью, как они работают и отдают себя, мы постепенно будем подводить их к УПЛ. Ребята даже немного имеют матчей в Первой лиге, тактически с ними еще предстоит работать, будем давать всем шанс», – сказал Кобин.

По теме:
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кривбасс
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Колос - Ингулец пресс-конференция Василий Кобин
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 10:22 17
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ

Sport.ua анализирует ключевые события третьего с конца дня 33-й Олимпиады

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 08:50 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Кубок Италии. Победа Наполи по пенальти. Юный украинец – в запасе Эмполи
Футбол | 11.08.2024, 02:23
Кубок Италии. Победа Наполи по пенальти. Юный украинец – в запасе Эмполи
Кубок Италии. Победа Наполи по пенальти. Юный украинец – в запасе Эмполи
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 10.08.2024, 21:23
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.08.2024, 07:00
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 8
Футбол
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 15
Олимпийские игры
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 5
Футбол
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.08.2024, 08:35
Бокс
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
09.08.2024, 18:45 13
Олимпийские игры
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем