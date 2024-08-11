Василий КОБИН: «Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ»
Главный тренер «Ингульца» оценил ничью в матче 2 тура чемпионата
Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал первое набранное очко в матче 2 тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (0:0).
«Игра разделилась на 2 тайма. Закономерная ничья. В первом тайме мы нервничали, мы не делали вещей, о которых мы договаривались. Стоит отдать должное «Колосу», они хорошо контролировали мяч и грамотно тактически строили свои действия.
Мы не смогли перестроиться, но после перерыва сделали коррективы, ребята поняли свои действия, мы указали на ошибки и во втором тайме игра изменилась.
Всегда говорю своим игрокам, что нужно быть уверенным в своих действиях, потому что соперник это чувствует и тогда он начинает давить. То, что нам удается, удается местами, но хотелось бы цельную картину.
Идет процесс. Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это тяжелый турнир и более интенсивный, чем Первая лига.
Я доволен молодежью, как они работают и отдают себя, мы постепенно будем подводить их к УПЛ. Ребята даже немного имеют матчей в Первой лиге, тактически с ними еще предстоит работать, будем давать всем шанс», – сказал Кобин.
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