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  4. Вместо Шапаренко. Трабзонспор начал переговоры о трансфере воспитанника МЮ
Турция
11 августа 2024, 12:55 |
551
0

Вместо Шапаренко. Трабзонспор начал переговоры о трансфере воспитанника МЮ

Джош Браунхилл может сменить Чемпионшип на Суперлигу

11 августа 2024, 12:55 |
551
0
Вместо Шапаренко. Трабзонспор начал переговоры о трансфере воспитанника МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Браунхилл

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет активную заинтересованность в услугах 28-летнего центрального полузащитника «Бернли» Джоша Браунхилла.

Кандидатуру Браунхилла, являющегося воспитанником академии «Манчестер Юнайтед», в качестве потенциального новичка команды уже одобрил главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи.

Браунхилл выступает за «Бернли» с января 2020 года, а нынешним летом «бордовые» после вылета из АПЛ активировали опцию об одностороннем продлении контракта игрока еще на сезон, однако не факт, что Джош, имеющий в стане английской команды капитанскую повязку, отыграет его на «Терф Мур».

Оценочная сумма трансфера Браунхилла составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» хочет подписать в центр поля Николая Шапаренко из «Динамо», за которого турки предлагали 4,5 миллионов евро, а еще 1 миллион евро были готовы выплатить в виде бонусов.

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Трабзонспор трансферы Николай Шапаренко Динамо Киев Бернли Чемпионшип Манчестер Юнайтед
Алексей Сливченко Источник: Kuzey Ekspres
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