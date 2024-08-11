Вместо Шапаренко. Трабзонспор начал переговоры о трансфере воспитанника МЮ

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет активную заинтересованность в услугах 28-летнего центрального полузащитника «Бернли» Джоша Браунхилла.

Кандидатуру Браунхилла, являющегося воспитанником академии «Манчестер Юнайтед», в качестве потенциального новичка команды уже одобрил главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи.

Браунхилл выступает за «Бернли» с января 2020 года, а нынешним летом «бордовые» после вылета из АПЛ активировали опцию об одностороннем продлении контракта игрока еще на сезон, однако не факт, что Джош, имеющий в стане английской команды капитанскую повязку, отыграет его на «Терф Мур».

Оценочная сумма трансфера Браунхилла составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» хочет подписать в центр поля Николая Шапаренко из «Динамо», за которого турки предлагали 4,5 миллионов евро, а еще 1 миллион евро были готовы выплатить в виде бонусов.