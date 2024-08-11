Украина. Премьер лига11 августа 2024, 12:03 |
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Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре УПЛ
11 августа 2024, 12:03 |
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Сегодня, 11 августа «Оболонь» в матче второго тура УПЛ в Киеве примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Груша, Приймак, Суханов, Тарануха
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Лях, Рунич, Краснопир
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