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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 12:03 |
228
0

Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре УПЛ

11 августа 2024, 12:03 |
228
0
Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 11 августа «Оболонь» в матче второго тура УПЛ в Киеве примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Груша, Приймак, Суханов, Тарануха

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Лях, Рунич, Краснопир

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Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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