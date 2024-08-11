Карпаты Львов

11.08.2024 15:30 - : -
Украина. Премьер лига11 августа 2024, 07:12 |
62
0
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 2 тура начнется 11 августа в 15:30
11 августа 2024, 07:12 |
62
0
В воскресенье, 11 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Алексей Деревинский, представляющий город Киев.
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Посмотреть матч можно будет на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Кривбасс».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2024, 13:23 0
10 августа в 17:00 будет разыгран первый трофей нового сезона в Англии
Футбол | 11 августа 2024, 06:18 0
Поединок состоится 11 августа в 18:00 по Киеву
Олимпийские игры | 11.08.2024, 06:05
Футбол | 11.08.2024, 07:05
Олимпийские игры | 11.08.2024, 00:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2024, 18:05 1
09.08.2024, 17:31
10.08.2024, 16:37 4
09.08.2024, 21:48 15
09.08.2024, 14:02 28
09.08.2024, 12:41 5