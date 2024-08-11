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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.08.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 07:12 |
62
0

Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 2 тура начнется 11 августа в 15:30

11 августа 2024, 07:12 |
62
0
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Википедия

В воскресенье, 11 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Алексей Деревинский, представляющий город Киев.

Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Посмотреть матч можно будет на платформе УПЛ ТВ.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Кривбасс».

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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