В воскресенье, 11 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Алексей Деревинский, представляющий город Киев.

Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Посмотреть матч можно будет на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Кривбасс».