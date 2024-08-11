Украина. Премьер лига11 августа 2024, 07:02 | Обновлено 11 августа 2024, 07:03
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кривбасс
Игра начнется 11 августа в 15:30
11 августа 2024, 07:02 | Обновлено 11 августа 2024, 07:03
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В воскресенье, 11 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра будет судить Алексей Деревинский, представляющий город Киев.
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Посмотреть матч можно будет на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Кривбасс».
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