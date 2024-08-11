Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЭН ХАГ: «Мы можем играть на одном уровне с Манчестер Сити»
Англия
11 августа 2024, 04:10 | Обновлено 11 августа 2024, 04:17
42
0

Эрик ТЭН ХАГ: «Мы можем играть на одном уровне с Манчестер Сити»

Тренер «Ман Юнайтед» оценил поражение в матче за Суперкубок Англии

11 августа 2024, 04:10 | Обновлено 11 августа 2024, 04:17
42
0
Эрик ТЭН ХАГ: «Мы можем играть на одном уровне с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал проигранный его командой матч за Суперкубок Англии (1:1, пен. 6:7) против «Манчестер Сити».

«Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и в серии пенальти, но в итоге проигрывает, всем не очень приятно.

Это больно, но мы должны это принять.

Иногда нужно испытывать такую ​​боль, потому что она будет двигать нами и давать мотивацию работать лучше.

Из этой игры можно заключить, что мы можем играть на равных с «Манчестер Сити». Мы должны перенести это на Английскую Премьер-лигу», – сказал тен Хаг.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сейчас наша цель – не победа в АПЛ»
Ман Сити или Реал? Родриго принял важное решение касательно своего будущего
Невероятный Пеп. Манчестер Сити завоевал 18-й трофей при Гвардиоле
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Сергей Рипьюк Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион
Футбол | 11 августа 2024, 00:14 0
Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион
Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион

Сергей Сидорчук не попал в заявку на матч

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 10 августа 2024, 16:37 4
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа

Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Футбол | 10.08.2024, 13:23
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Теннис | 10.08.2024, 06:19
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
Олимпийские игры | 11.08.2024, 00:27
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
09.08.2024, 07:59 13
Олимпийские игры
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
09.08.2024, 07:36 2
Футбол
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 8
Футбол
Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
09.08.2024, 12:41 5
Футбол
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 15
Олимпийские игры
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
09.08.2024, 20:25 64
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем