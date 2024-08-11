Эрик ТЭН ХАГ: «Мы можем играть на одном уровне с Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал проигранный его командой матч за Суперкубок Англии (1:1, пен. 6:7) против «Манчестер Сити».

«Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и в серии пенальти, но в итоге проигрывает, всем не очень приятно.

Это больно, но мы должны это принять.

Иногда нужно испытывать такую ​​боль, потому что она будет двигать нами и давать мотивацию работать лучше.

Из этой игры можно заключить, что мы можем играть на равных с «Манчестер Сити». Мы должны перенести это на Английскую Премьер-лигу», – сказал тен Хаг.