Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы
Артем с «волками» сыграет против «Эвертона» с Виталием Миколенко
Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».
Матч состоится в Ливерпуле и начнется в 19:00.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграет звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе станет первым за римский клуб.
Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик в интервью итальянским СМИ объяснил, почему решил перейти в «Рому».
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