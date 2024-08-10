Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы

Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».

Матч состоится в Ливерпуле и начнется в 19:00.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграет звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе станет первым за римский клуб.

Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик в интервью итальянским СМИ объяснил, почему решил перейти в «Рому».