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  4. Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы
Италия
10 августа 2024, 18:36 |
3058
0

Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы

Артем с «волками» сыграет против «Эвертона» с Виталием Миколенко

10 августа 2024, 18:36 |
3058
0
Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой».

Матч состоится в Ливерпуле и начнется в 19:00.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский фулбек Виталий Миколенко, который успешно восстановился от травмы, которую получил на Евро-2024 в матче с Бельгией. За «Рому» с первых минут сыграет звездный украинский новичок Артем Довбик, для которого это появление в стартовом составе станет первым за римский клуб.

Ранее форвард сборной Украины Артем Довбик в интервью итальянским СМИ объяснил, почему решил перейти в «Рому».

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Артем Довбик Рома Рим Эвертон стартовые составы товарищеские матчи Виталий Миколенко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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