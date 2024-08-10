Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-лидер Шахтера получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Бразилия
10 августа 2024, 16:26 |
477
0

Экс-лидер Шахтера получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Алан Патрик может покинуть Бразилию и переехать на Ближний Восток

10 августа 2024, 16:26 |
477
0
Экс-лидер Шахтера получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Шахтера» и один из лидеров той команды «горняков» Алан Патрик может покинуть бразильский «Интернасьонал», за который выступает с апреля 2022 года.

В услугах 33-летнего бразильца заинтересован саудовский «Аль-Шабаб».

Этот клуб уже представил Алану Патрику предложение по личному контракту, которое предусматривает существенное повышение зарплаты игрока в сравнении с той, которую он получает в Бразилии.

«Интернасьонал» пока предложения по Патрику не получал, но «Аль-Шабаб» настроен представить его в самое ближайшее время.

Напомним, в январе нынешнего года Алан Патрик продлил контракт с «колорадос» и теперь связан обязательствами с клубом до 31 декабря 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил историческое подписание нападающего
Сын легендарного экс-форварда сборной Нидерландов будет играть в Серии В
Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?
Алан Патрик Интернасьонал трансферы Шахтер Донецк Аль-Шабаб
Алексей Сливченко Источник: Revista Colorada
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10 августа 2024, 08:35 0
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира ожидает, что Усик снова победит

Невероятный камбэк. Середа вырвал путевку в финал ОИ в прыжках в воду
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 13:12 5
Невероятный камбэк. Середа вырвал путевку в финал ОИ в прыжках в воду
Невероятный камбэк. Середа вырвал путевку в финал ОИ в прыжках в воду

Алексей шел на предпоследнем месте перед последней попыткой, но финишировал в топ-12

Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Олимпийские игры | 09.08.2024, 17:11
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Колос – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.08.2024, 16:07
Колос – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Олимпийские игры | 09.08.2024, 17:31
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
09.08.2024, 07:36 2
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 15
Олимпийские игры
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
09.08.2024, 18:45 13
Олимпийские игры
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
08.08.2024, 16:02 14
Футбол
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00
Футбол
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 16
Олимпийские игры
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
09.08.2024, 20:25 64
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем