Экс-лидер Шахтера получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Шахтера» и один из лидеров той команды «горняков» Алан Патрик может покинуть бразильский «Интернасьонал», за который выступает с апреля 2022 года.

В услугах 33-летнего бразильца заинтересован саудовский «Аль-Шабаб».

Этот клуб уже представил Алану Патрику предложение по личному контракту, которое предусматривает существенное повышение зарплаты игрока в сравнении с той, которую он получает в Бразилии.

«Интернасьонал» пока предложения по Патрику не получал, но «Аль-Шабаб» настроен представить его в самое ближайшее время.

Напомним, в январе нынешнего года Алан Патрик продлил контракт с «колорадос» и теперь связан обязательствами с клубом до 31 декабря 2026 года.