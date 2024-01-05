Бразилия05 января 2024, 17:18 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Алан Патрик продлил контракт с Интернасьоналом
Опытный полузащитник продолжит выступать за «колорадос»
05 января 2024, 17:18 |
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Бывший лидер полузащиты «Шахтера» Алан Патрик, который в апреле 2022 года был за 2 миллиона евро продан «горняками» в «Интернасьонал», продолжит выступления в составе «колорадос», несмотря на слухи о возможном уходе.
Футболист подписал новый контракт с «Интернасьоналом», который будет действовать до 31 декабря 2026 года.
В минувшем году Алан Патрик сыграл 62 матча за «Интернасьонал» во всех турнирах, отличившись 16 голами и 10 ассистами.
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