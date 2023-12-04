Экс-лидер Шахтера может покинуть Интернасьонал из-за низкой клаусулы

Бывший лидер полузащиты «Шахтера» Алан Патрик, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны за 2 миллиона евро перешел в «Интернасьонал», в ближайшее время может покинуть стан «колорадос».

Клаусула в контракте 32-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро, и это невысокая сумма, учитывая эффективные выступления Алана Патрика за «Интернасьонал».

Интерес к футболисту проявляет целый ряд клубов, но «Интернасьонал» хотел бы сохранить Алана Патрика в своем составе, по причине чего собирается подписать с игроком новый контракт с повышением клаусулы.

Однако пока Алан Патрик и «Интернасьонал» далеки от достижения договоренности, и уход хавбека уже в январе оценивается как достаточно вероятный.

В нынешнем году Алан Патрик сыграл за «Интернасьонал» 61 матч, забив 15 мячей и отдав 10 результативных передач.