Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы

В субботу, 10 августа, одесский «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30. Пока команды занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Бабича и Юрия Коваля на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисель, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко, Васильев, Шпорн, Янаков, Хобленко, Попов.

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин, Яцык, Башич, Кирюханцев, Антюх, Герреро.