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  4. Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 14:54 |
173
0

Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 2-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени

10 августа 2024, 14:54 |
173
0
Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

В субботу, 10 августа, одесский «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30. Пока команды занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Бабича и Юрия Коваля на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисель, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко, Васильев, Шпорн, Янаков, Хобленко, Попов.

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин, Яцык, Башич, Кирюханцев, Антюх, Герреро.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Черноморец - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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