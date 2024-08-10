Украина. Премьер лига10 августа 2024, 14:54 |
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Черноморец – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 2-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени
10 августа 2024, 14:54 |
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В субботу, 10 августа, одесский «Черноморец» на одноименном стадионе в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30. Пока команды занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Александра Бабича и Юрия Коваля на матч:
«Черноморец»: Рудько, Кисель, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко, Васильев, Шпорн, Янаков, Хобленко, Попов.
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин, Яцык, Башич, Кирюханцев, Антюх, Герреро.
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