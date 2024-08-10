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  4. По стопам Милевского, Ярмоленко и Цыганкова. Шапаренко отметил два юбилея
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 13:36 | Обновлено 10 августа 2024, 13:42
748
0

По стопам Милевского, Ярмоленко и Цыганкова. Шапаренко отметил два юбилея

Хавбек «Динамо» провел знаковую игру против «Вереса»

10 августа 2024, 13:36 | Обновлено 10 августа 2024, 13:42
748
0
По стопам Милевского, Ярмоленко и Цыганкова. Шапаренко отметил два юбилея
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко в матче 2-го тура УПЛ сезона-2024/2025 против «Вереса» (2:1) оказался причастным к двум юбилеям. Одному – командному, а второму – личному.

В матче «Верес» – «Динамо» Шапаренко стал автором первого гола киевской команды, отличившись на 16-й минуте.

Этот гол стал для киевлян 950-м на выезде в истории украинских чемпионатов. Ранее среди прочего авторами подобных юбилейных голов «Динамо» становились Артем Милевский (450-й и 550-й голы), а также Андрей Ярмоленко (750-й) и Виктор Цыганков (800-й).

Кроме этого, гол в ворота «Вереса» стал для Шапаренко 25-м в форме «Динамо» во всех турнирах: 19 – в УПЛ, 2 – в Кубке, 4 – в еврокубках.

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Николай Шапаренко Верес - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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