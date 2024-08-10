Хавбек Динамо Брагару рассказал о планах команды на 2-ю игру с Рейнджерс
Максим – об ответном поединке квалификации Лиги чемпионов
Полузащитник «Динамо» Киев Максим Брагару поделился ожиданиями от ответной игры с «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов сквозь призму матча УПЛ с «Вересом» в Ровно, в котором киевляне победили со счетом 2:1.
– Через несколько дней крайне важный ответный матч против «Рейнджерс». С каким настроением будете готовиться к этому поединку?
– С максимальным настроем. Это очень важная игра для нас. Будем делать все, чтобы победить и пройти дальше.
– Чувствуете, что «Динамо» вполне по силам пройти этого соперника?
– «Рейнджерс» – очень хорошая команда. Очень сильная в физическом плане. Так сложилось, что мы упустили победу в первой игре. И мы имели моменты, и соперник. Все решится во втором матче.
– «Динамо» второй матч подряд проведет в гостях. В Ровно была своего рода репетиция игры при выездной атмосфере?
– Можно сказать, что да. Только в Глазго болельщиков будет гораздо больше. Конечно, «Рейнджерс» будет иметь существенную поддержку трибун. Но мы не будем обращать на это внимания, будем отдавать все силы, чтобы победить.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 августа в 17:00 на стадионе Уэмбли
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа