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Украина. Первая лига
10 августа 2024, 12:04 | Обновлено 10 августа 2024, 12:21
427
0

Хавбек Динамо Брагару рассказал о планах команды на 2-ю игру с Рейнджерс

Максим – об ответном поединке квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2024, 12:04 | Обновлено 10 августа 2024, 12:21
427
0
Хавбек Динамо Брагару рассказал о планах команды на 2-ю игру с Рейнджерс
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Полузащитник «Динамо» Киев Максим Брагару поделился ожиданиями от ответной игры с «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов сквозь призму матча УПЛ с «Вересом» в Ровно, в котором киевляне победили со счетом 2:1.

– Через несколько дней крайне важный ответный матч против «Рейнджерс». С каким настроением будете готовиться к этому поединку?

– С максимальным настроем. Это очень важная игра для нас. Будем делать все, чтобы победить и пройти дальше.

– Чувствуете, что «Динамо» вполне по силам пройти этого соперника?

– «Рейнджерс» – очень хорошая команда. Очень сильная в физическом плане. Так сложилось, что мы упустили победу в первой игре. И мы имели моменты, и соперник. Все решится во втором матче.

– «Динамо» второй матч подряд проведет в гостях. В Ровно была своего рода репетиция игры при выездной атмосфере?

– Можно сказать, что да. Только в Глазго болельщиков будет гораздо больше. Конечно, «Рейнджерс» будет иметь существенную поддержку трибун. Но мы не будем обращать на это внимания, будем отдавать все силы, чтобы победить.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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