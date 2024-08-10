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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 09:06 | Обновлено 10 августа 2024, 09:09
469
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего защитника Миная

В Одессе карьеру продолжит Ярослав Кисиль

10 августа 2024, 09:06 | Обновлено 10 августа 2024, 09:09
469
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего защитника Миная
ФК Черноморец Одесса. Ярослав Кисиль

Одесский «Черноморец» уведомил о подписании контракта с фланговым защитником Ярославом Кисилем, который до этого выступал за клуб «Минай».

Кисиль перебрался из Закарпатья в Одессу в статусе свободного агента.

Официальной информации о сроках действия договора «Черноморца» с 21-летним игроком нет. Впрочем, по неофициальным данным, Кисиль поставил подпись под соглашением до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Александра Бабича в «Черноморце» будет усилен опытным специалистом.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Минай трансферы трансферы УПЛ Ярослав Кисиль
Юрій Остроумов Источник: ФК Черноморец
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alex belogubko
Бабич одни защитники где нападающие--АВАГИМЯН ---свой чемодан держи на готове  3 подряд проигрыша  ОСТАВКА --замену ты уже приготовил
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