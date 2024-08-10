Украина. Премьер лига10 августа 2024, 09:06 | Обновлено 10 августа 2024, 09:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего защитника Миная
В Одессе карьеру продолжит Ярослав Кисиль
10 августа 2024, 09:06 | Обновлено 10 августа 2024, 09:09
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Одесский «Черноморец» уведомил о подписании контракта с фланговым защитником Ярославом Кисилем, который до этого выступал за клуб «Минай».
Кисиль перебрался из Закарпатья в Одессу в статусе свободного агента.
Официальной информации о сроках действия договора «Черноморца» с 21-летним игроком нет. Впрочем, по неофициальным данным, Кисиль поставил подпись под соглашением до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб Александра Бабича в «Черноморце» будет усилен опытным специалистом.
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Комментарии 1
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Бабич одни защитники где нападающие--АВАГИМЯН ---свой чемодан держи на готове 3 подряд проигрыша ОСТАВКА --замену ты уже приготовил
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