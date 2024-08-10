ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего защитника Миная

Одесский «Черноморец» уведомил о подписании контракта с фланговым защитником Ярославом Кисилем, который до этого выступал за клуб «Минай».

Кисиль перебрался из Закарпатья в Одессу в статусе свободного агента.

Официальной информации о сроках действия договора «Черноморца» с 21-летним игроком нет. Впрочем, по неофициальным данным, Кисиль поставил подпись под соглашением до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Александра Бабича в «Черноморце» будет усилен опытным специалистом.