Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренерский штаб Бабича в Черноморце будет усилен опытным специалистом
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 09:59 | Обновлено 09 августа 2024, 10:30
339
0

Тренерский штаб Бабича в Черноморце будет усилен опытным специалистом

Сергей Сизихин покинул Чайку и присоединится к клубу из Одессы

09 августа 2024, 09:59 | Обновлено 09 августа 2024, 10:30
339
0
Тренерский штаб Бабича в Черноморце будет усилен опытным специалистом
СК Чайка. Сергей Сизихин

Украинский специалист Сергей Сизихин покинул «Чайку» и присоединяется к тренерскому штабу одесского Черноморца, команды УПЛ.

Именно на кандидатуре Сизихина остановился главный тренер «моряков» Александр Бабич, пригласив опытного наставника к совместной работе.

С клубом Чайка Сергей Сизихин завоевал бронзовые награды чемпионата Украины 2023 во Второй лиге. Всеукраинским объединением тренеров дважды подряд он был признан лучшим тренером Второй лиги Украины.

Клуб из Петропавловской Борщаговки пожелал Сергею успехов, вдохновения и новых ярких побед.

38-летний специалист Игорь Луценко стал новым главным тренером клуба «Чайка».

По теме:
У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси
Стало известно, почему Петряк все еще не перешел в аренду в Черноморец
Вторая лига. Какая команда забила 8 голов за один матч в первом туре?
Черноморец Одесса Александр Бабич назначение тренера Сергей Сизихин Чайка Петропавловская Борщаговка Игорь Луценко Вторая лига Украины
Николай Степанюк Источник: СК Чайка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК
Футбол | 09 августа 2024, 10:09 1
К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК
К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК

Чешская команда проиграла в еврокубках всего 4 домашних матча за последние 7 лет

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 августа 2024, 06:45 8
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между играми Лиги чемпионов киевляне отправились в Ровно для старта в Премьер-Лиге

Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Олимпийские игры | 09.08.2024, 07:59
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:51
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Футбол | 08.08.2024, 16:02
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 10
Олимпийские игры
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
08.08.2024, 04:44
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
08.08.2024, 03:45 1
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
08.08.2024, 06:43
Футбол
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 8
Футбол
Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор
Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор
07.08.2024, 12:01 2
Футбол
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем