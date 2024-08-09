Тренерский штаб Бабича в Черноморце будет усилен опытным специалистом

Украинский специалист Сергей Сизихин покинул «Чайку» и присоединяется к тренерскому штабу одесского Черноморца, команды УПЛ.

Именно на кандидатуре Сизихина остановился главный тренер «моряков» Александр Бабич, пригласив опытного наставника к совместной работе.

С клубом Чайка Сергей Сизихин завоевал бронзовые награды чемпионата Украины 2023 во Второй лиге. Всеукраинским объединением тренеров дважды подряд он был признан лучшим тренером Второй лиги Украины.

Клуб из Петропавловской Борщаговки пожелал Сергею успехов, вдохновения и новых ярких побед.

38-летний специалист Игорь Луценко стал новым главным тренером клуба «Чайка».