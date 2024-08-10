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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 августа 2024, 08:59 | Обновлено 10 августа 2024, 09:24
602
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 августа в 17:00 матч за Суперкубок Англии в Лондоне на Уэмбли

10 августа 2024, 08:59 | Обновлено 10 августа 2024, 09:24
602
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE
FA Community Shield

10 августа в 17:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Это стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трофей разыграют действующий чемпион Англии – Манчестер Сити – и обладатель Кубка Англии – Манчестер Юнайтед.

Подопечные Пепа Гвардиолы выйдут на поединок против команды Эрика тен Хага. Зрителей ждет интересное дерби.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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