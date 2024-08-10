10 августа в 17:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Это стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield.

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Трофей разыграют действующий чемпион Англии – Манчестер Сити – и обладатель Кубка Англии – Манчестер Юнайтед.

Подопечные Пепа Гвардиолы выйдут на поединок против команды Эрика тен Хага. Зрителей ждет интересное дерби.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча