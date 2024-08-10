Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 августа в 17:00 матч за Суперкубок Англии в Лондоне на Уэмбли
10 августа в 17:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Это стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Трофей разыграют действующий чемпион Англии – Манчестер Сити – и обладатель Кубка Англии – Манчестер Юнайтед.
Подопечные Пепа Гвардиолы выйдут на поединок против команды Эрика тен Хага. Зрителей ждет интересное дерби.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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