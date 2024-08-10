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  4. Таблица коэффициентов. Украина – лишь 20-я. Хорватия помахала нам ручкой
Лига чемпионов
10 августа 2024, 12:50 | Обновлено 10 августа 2024, 12:52
1172
4

Таблица коэффициентов. Украина – лишь 20-я. Хорватия помахала нам ручкой

В мид-уик Динамо упустило победу над Рейнджерс, а Кривбасс проиграл Виктории

10 августа 2024, 12:50 | Обновлено 10 августа 2024, 12:52
1172
4
Таблица коэффициентов. Украина – лишь 20-я. Хорватия помахала нам ручкой
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина опустилась с 19-й позицию (22.500). Набор баллов за неделю составил +0.100 за счет ничьей Динамо. Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5.

В Лиге чемпионов Динамо на последних секундах упустило победу в матче с шотландским Рейнджерс (1:1). Судьба противостояния решится в Глазго. Победитель выйдет в Q4 на РБ Зальцбург или Твенте, а проигравшая команда перейдут сразу в групповой раунд Лиги Европы.

Кривбасс в Лиге Европы стартовал с поражения от Виктории Пльзень из Чехии (1:2). Если не удастся исправить ситуацию в ответном матче, то подопечные Юрия Вернидуба перейдут в Q4 Лиги конференций, где соперника ждет испанский Бетис. Если же криворожская команда сумеет преодолеть чешский барьер, то соперником в Q4 Лиги Европы будет шотландский Хартс.

Хорватия обогнала Украину и вышла на 19-ю позицию, набрав 0.375 за неделю (суммарно 22.750).

У хорватов в игре остаются 4 клуба – Динамо Загреб, Риека, Хайдук, Осиек. Причем в 9 матчах они не потерпели ни одного поражения (4 победы и 5 ничьих).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Скорее бы уже пропало шаровое место в ЛЧ 
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+2
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Умник
Норм, наше заслуженное место
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+2
Serhii P.
згоден, наше місце - нижче 20-го
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+1
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