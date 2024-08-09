ОНОФРИЙЧУК: «Сделала всё, что могла. Очень рада представлять страну на ОИ»

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук, занявшая девятое место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде 2024, поделилась своими впечатлениями от турнира:

«Было ли сложнее после квалификации? Да, конечно, было сложнее. Нужно было собраться, и тогда всё бы получилось. Я хорошо спала, очень хотела хорошо выступить и, конечно, показать хороший результат. Сделала всё, что могла. Очень рада представлять страну на Олимпийских играх.

Лос-Анджелес? Надеюсь, очень хочу на Олимпийские игры. Мне очень понравилась атмосфера. Конечно, есть выводы, что нельзя расслабляться и нужно делать всё до конца. Не думать наперёд и просто делать всё в моменте.

Есть ли ощущение, что могу соревноваться с топ-соперницами? Да, я не думала, что выйду на этот уровень, потому что только недавно получила звание мастера спорта. Очень рада, что смогла пройти в финал и выступить там».

Онофрийчук — единственная представительница Украины на Олимпийских играх 2024 года в художественной гимнастике. Спортсменка дебютировала на уровне Игр и впервые в карьере выступила в финале Олимпиады в личном многоборье.