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09 августа 2024, 21:07 | Обновлено 09 августа 2024, 21:08
1682
1

ОНОФРИЙЧУК: «Сделала всё, что могла. Очень рада представлять страну на ОИ»

16-летняя украинка поделилась своими впечатлениями от турнира

09 августа 2024, 21:07 | Обновлено 09 августа 2024, 21:08
1682
1
ОНОФРИЙЧУК: «Сделала всё, что могла. Очень рада представлять страну на ОИ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Таисия Онофрийчук

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук, занявшая девятое место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде 2024, поделилась своими впечатлениями от турнира:

«Было ли сложнее после квалификации? Да, конечно, было сложнее. Нужно было собраться, и тогда всё бы получилось. Я хорошо спала, очень хотела хорошо выступить и, конечно, показать хороший результат. Сделала всё, что могла. Очень рада представлять страну на Олимпийских играх.

Лос-Анджелес? Надеюсь, очень хочу на Олимпийские игры. Мне очень понравилась атмосфера. Конечно, есть выводы, что нельзя расслабляться и нужно делать всё до конца. Не думать наперёд и просто делать всё в моменте.

Есть ли ощущение, что могу соревноваться с топ-соперницами? Да, я не думала, что выйду на этот уровень, потому что только недавно получила звание мастера спорта. Очень рада, что смогла пройти в финал и выступить там».

Онофрийчук — единственная представительница Украины на Олимпийских играх 2024 года в художественной гимнастике. Спортсменка дебютировала на уровне Игр и впервые в карьере выступила в финале Олимпиады в личном многоборье.

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художественная гимнастика Олимпийские игры 2024 Таисия Онофрийчук
Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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Ard2323
Молодець. В кваліфікації показала що може у фіналі не вистачило досвіду. Але це медальна надія на наступні ОІ.
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