ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-игрока Днепра-1 и Динамо

Житомирское «Полесье» официально сообщило о подписании полузащитника Богдана Леднева. Контракт с 26-летним украинским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.

В составе «Полесья» Леднев будет выступать под 30-м номером.

Леднев перешел в «Полесье» на правах свободного агента, которым он стал после того, как его предыдущий клуб, «Днепр-1», прекратил свое существование.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Полесья» на Леднева также претендовали львовские «Карпаты».

Кроме «Днепра-1», Леднев ранее защищал цвета «Динамо» Киев, «Зари» и «Фехервара».