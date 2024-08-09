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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 16:14 |
2321
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-игрока Днепра-1 и Динамо

Богдан Леднев продолжит карьеру в Житомире

09 августа 2024, 16:14 |
2321
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-игрока Днепра-1 и Динамо
ФК Полесье. Богдан Леднев

Житомирское «Полесье» официально сообщило о подписании полузащитника Богдана Леднева. Контракт с 26-летним украинским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.

В составе «Полесья» Леднев будет выступать под 30-м номером.

Леднев перешел в «Полесье» на правах свободного агента, которым он стал после того, как его предыдущий клуб, «Днепр-1», прекратил свое существование.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Полесья» на Леднева также претендовали львовские «Карпаты».

Кроме «Днепра-1», Леднев ранее защищал цвета «Динамо» Киев, «Зари» и «Фехервара».

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Олег Дидух Источник: ФК Полесье
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Собирают сброд какой то, а толку мало
Тренера подпишите , бывшего или Днепра или Динамо лучше 
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