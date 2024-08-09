ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-игрока Днепра-1 и Динамо
Богдан Леднев продолжит карьеру в Житомире
Житомирское «Полесье» официально сообщило о подписании полузащитника Богдана Леднева. Контракт с 26-летним украинским хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.
В составе «Полесья» Леднев будет выступать под 30-м номером.
Леднев перешел в «Полесье» на правах свободного агента, которым он стал после того, как его предыдущий клуб, «Днепр-1», прекратил свое существование.
Ранее сообщалось о том, что кроме «Полесья» на Леднева также претендовали львовские «Карпаты».
Кроме «Днепра-1», Леднев ранее защищал цвета «Динамо» Киев, «Зари» и «Фехервара».
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