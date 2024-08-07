Стали известны два главных претендента на Леднева

Бывший игрок «Днепра-1» Богдан Леднев, который сейчас находится в статусе свободного агента, принял решение продолжить свою карьеру в УПЛ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, сейчас двумя главными претендентами на подписание Леднева являются «Карпаты» и «Полесье». Вариант с житомирским клубом более вероятен, его хочет видеть в команде лично президент клуба Геннадий Буткевич.

В прошлом сезоне 26-летнев провел 29 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах и отличился в них 4 забитыми голами.