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  4. Стали известны два главных претендента на Леднева
Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 18:18 |
2206
0

Стали известны два главных претендента на Леднева

Экс-игрок «Днепра-1» сейчас является свободным агентом

07 августа 2024, 18:18 |
2206
0
Стали известны два главных претендента на Леднева
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Бывший игрок «Днепра-1» Богдан Леднев, который сейчас находится в статусе свободного агента, принял решение продолжить свою карьеру в УПЛ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, сейчас двумя главными претендентами на подписание Леднева являются «Карпаты» и «Полесье». Вариант с житомирским клубом более вероятен, его хочет видеть в команде лично президент клуба Геннадий Буткевич.

В прошлом сезоне 26-летнев провел 29 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах и отличился в них 4 забитыми голами.

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Богдан Леднев свободный агент Полесье Житомир Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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