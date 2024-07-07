Звезда Днепра-1 попрощался с болельщиками. Куда уйдет?

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев в своем официальном аккаунте в Instagram попрощался с болельщиками спортивного клуба:

«Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе».

Богдан Леднев выступал за «Днепр-1» с лета 2023 года. В сезоне 2023/24 26-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Контракт игрока с днепровским клубом действует до лета 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Богданом Ледневым интересуются львовские «Карпаты», криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос».