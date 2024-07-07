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  4. Звезда Днепра-1 попрощался с болельщиками. Куда уйдет?
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 12:14 |
478
0

Звезда Днепра-1 попрощался с болельщиками. Куда уйдет?

Богдан Леднев, похоже, покинет спортивный клуб

07 июля 2024, 12:14 |
478
0
Звезда Днепра-1 попрощался с болельщиками. Куда уйдет?
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев в своем официальном аккаунте в Instagram попрощался с болельщиками спортивного клуба:

«Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе».

Богдан Леднев выступал за «Днепр-1» с лета 2023 года. В сезоне 2023/24 26-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Контракт игрока с днепровским клубом действует до лета 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Богданом Ледневым интересуются львовские «Карпаты», криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос».

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Богдан Леднев Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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