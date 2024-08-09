Левый Берег – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 августа «Левый Берег» в стартовом матче второго тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Сильва Сантос, Самар, Якимив, Соколов, Банада, Дедух, Синица, Когут, Галас, Сухоручко

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Нестеренко, Ндукве