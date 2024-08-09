Украина. Премьер лига09 августа 2024, 14:39 | Обновлено 09 августа 2024, 14:43
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Левый Берег – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре УПЛ
09 августа 2024, 14:39 | Обновлено 09 августа 2024, 14:43
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Сегодня, 9 августа «Левый Берег» в стартовом матче второго тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Левый Берег»: Механив, Сильва Сантос, Самар, Якимив, Соколов, Банада, Дедух, Синица, Когут, Галас, Сухоручко
«Ворскла»: Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Нестеренко, Ндукве
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