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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 14:39 | Обновлено 09 августа 2024, 14:43
314
0

Левый Берег – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре УПЛ

09 августа 2024, 14:39 | Обновлено 09 августа 2024, 14:43
314
0
Левый Берег – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Левый Берег

Сегодня, 9 августа «Левый Берег» в стартовом матче второго тура УПЛ примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Сильва Сантос, Самар, Якимив, Соколов, Банада, Дедух, Синица, Когут, Галас, Сухоручко

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Нестеренко, Ндукве

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Ворскла Полтава Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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