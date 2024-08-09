Кривбасс стал автором двух «юбилеев»

Поражение «Кривбасса» (1:2) от чешской «Виктории» стало 150-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах.

72 раза наши команды уступали гостям в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 63 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 – в Лиге конференций, 6 – в Кубке кубков и 2 – в Кубке Интертото. Чаще других проигрывали в родных стенах «Динамо» – 49, «Шахтер» – 32, «Днепр» – 12 и «Заря» – 10.

К слову, поражение криворожцев оказалось также 10-м в еврокубковых баталиях украинских клубов с коллективами из Чехии (ЛЕ – 6, ЛЧ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ