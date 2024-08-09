Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс стал автором двух «юбилеев»
Лига Европы
09 августа 2024, 12:55 | Обновлено 09 августа 2024, 13:09
198
1

Кривбасс стал автором двух «юбилеев»

Украинские клубы потерпели 150-е поражение на своем поле в еврокубках

09 августа 2024, 12:55 | Обновлено 09 августа 2024, 13:09
198
1
Кривбасс стал автором двух «юбилеев»
ФК Кривбасс

Поражение «Кривбасса» (1:2) от чешской «Виктории» стало 150-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах.

72 раза наши команды уступали гостям в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 63 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 – в Лиге конференций, 6 – в Кубке кубков и 2 – в Кубке Интертото. Чаще других проигрывали в родных стенах «Динамо» – 49, «Шахтер» – 32, «Днепр» – 12 и «Заря» – 10.

К слову, поражение криворожцев оказалось также 10-м в еврокубковых баталиях украинских клубов с коллективами из Чехии (ЛЕ – 6, ЛЧ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках
САЧКО: «Первый тайм Кривбасс провел отлично, потом произошел сбой»
Медальная традиция Жана Беленюка
цифры и факты Кривбасс Кривой Рог
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лузан и Рыбачок пробились в финал A гребного спринта на каноэ-двойке
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 11:45 5
Лузан и Рыбачок пробились в финал A гребного спринта на каноэ-двойке
Лузан и Рыбачок пробились в финал A гребного спринта на каноэ-двойке

Людмила и Анастасия показали 3-й результат в своем полуфинальном заезде на дистанции 500 м

Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 07:59 13
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15

Парвиз Насибов получил серебро, а Жан Беленюк выиграл поединок за бронзу

Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Футбол | 09.08.2024, 12:41
Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Довбик объяснил, почему отказался от перехода в Атлетико
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Олимпийские игры | 08.08.2024, 21:12
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:42
Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Насибов проиграл в финале Олимпиады-2024 и стал серебряным призером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
сказочная фамилия а как тренер гамно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
08.08.2024, 07:01
Олимпийские игры
Профи или ОИ-2028? Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже
Профи или ОИ-2028? Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже
08.08.2024, 07:47 18
Олимпийские игры
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 8
Футбол
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
07.08.2024, 15:10 5
Футбол
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
08.08.2024, 04:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем