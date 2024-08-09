Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках

В матче с чешской «Викторией» (1:2) 20-летний форвард из Ганы Принс Аду открыл голевой счет легионеров «Кривбасса» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 41-й страны дальнего зарубежья, в том числе 12-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские команды на международной арене.

К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в четырех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор), донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг) и «Днепре-1» (алжирец Янис Амаш).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Нигерия 31.07.2001 ЛЧ КР2 Джулиус АГАХОВА Шахтер Лугано 1:2 (г) Камерун 19.09.2002 КУ Р1 Бернар ЧУТАНГ Металлург Д Вердер 2:2 (д) Кот-д’Ивуар 12.08.2004 КУ КР2 Яя ТУРЕ Металлург Д Тирасполь 3:0 (д) Гвинея 29.08.2007 ЛЧ КР3 Исмаэль БАНГУРА Динамо Сараево 3:0 (д) Марокко 04.10.2007 КУ Р1 Хишам МАХДУФИ Металлист Эвертон 2:3 (д) Зимбабве 16.07.2009 ЛЕ КР2 Мусавенгоси МГУНИ Металлург Д МТЗ-РИПО 3:0 (д) Сенегал 06.08.2009 ЛЕ КР3 ПАПА ГУЙЕ Металлист Риека 2:0 (д) ДР Конго 29.08.2013 ЛЕ КР4 Дьемерси МБОКАНИ Динамо Актобе 5:1 (д) Мали 22.07.2021 ЛК КР2 Ибрахим КАНЕ Ворскла КуПС 2:2 (г) Буркина-Фасо 10.08.2021 ЛЧ КР3 Лассина ТРАОРЕ Шахтер Генк 2:1 (д) Алжир 13.10.2022 ЛК ГТ Янис АМАШ Днепр-1 Вадуц 2:1 (г) Гана 08.08.2024 ЛЕ КР3 Принс АДУ Кривбасс Виктория Пл 1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.