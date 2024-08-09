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  4. Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках
Лига Европы
09 августа 2024, 12:54 | Обновлено 09 августа 2024, 13:11
84
0

Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках

За украинские клубы на международной арене забивали игроки 12 стран Африки

09 августа 2024, 12:54 | Обновлено 09 августа 2024, 13:11
84
0
Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках
ФК Кривбасс. Принс Аду

В матче с чешской «Викторией» (1:2) 20-летний форвард из Ганы Принс Аду открыл голевой счет легионеров «Кривбасса» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 41-й страны дальнего зарубежья, в том числе 12-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские команды на международной арене.

К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в четырех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор), донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг) и «Днепре-1» (алжирец Янис Амаш).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Нигерия

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Лугано

1:2 (г)

Камерун

19.09.2002

КУ

Р1

Бернар ЧУТАНГ

Металлург Д

Вердер

2:2 (д)

Кот-д’Ивуар

12.08.2004

КУ

КР2

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Тирасполь

3:0 (д)

Гвинея

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

Сараево

3:0 (д)

Марокко

04.10.2007

КУ

Р1

Хишам МАХДУФИ

Металлист

Эвертон

2:3 (д)

Зимбабве

16.07.2009

ЛЕ

КР2

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

МТЗ-РИПО

3:0 (д)

Сенегал

06.08.2009

ЛЕ

КР3

ПАПА ГУЙЕ

Металлист

Риека

2:0 (д)

ДР Конго

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Актобе

5:1 (д)

Мали

22.07.2021

ЛК

КР2

Ибрахим КАНЕ

Ворскла

КуПС

2:2 (г)

Буркина-Фасо

10.08.2021

ЛЧ

КР3

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Генк

2:1 (д)

Алжир

13.10.2022

ЛК

ГТ

Янис АМАШ

Днепр-1

Вадуц

2:1 (г)

Гана

08.08.2024

ЛЕ

КР3

Принс АДУ

Кривбасс

Виктория Пл

1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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