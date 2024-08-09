Ганец Принс Аду открыл голевой счет легионеров Кривбасса в еврокубках
За украинские клубы на международной арене забивали игроки 12 стран Африки
В матче с чешской «Викторией» (1:2) 20-летний форвард из Ганы Принс Аду открыл голевой счет легионеров «Кривбасса» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 41-й страны дальнего зарубежья, в том числе 12-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские команды на международной арене.
К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в четырех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор), донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг) и «Днепре-1» (алжирец Янис Амаш).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Нигерия
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Лугано
|
1:2 (г)
|
Камерун
|
19.09.2002
|
КУ
|
Р1
|
Бернар ЧУТАНГ
|
Металлург Д
|
Вердер
|
2:2 (д)
|
Кот-д’Ивуар
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Тирасполь
|
3:0 (д)
|
Гвинея
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
Сараево
|
3:0 (д)
|
Марокко
|
04.10.2007
|
КУ
|
Р1
|
Хишам МАХДУФИ
|
Металлист
|
Эвертон
|
2:3 (д)
|
Зимбабве
|
16.07.2009
|
ЛЕ
|
КР2
|
Мусавенгоси МГУНИ
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО
|
3:0 (д)
|
Сенегал
|
06.08.2009
|
ЛЕ
|
КР3
|
ПАПА ГУЙЕ
|
Металлист
|
Риека
|
2:0 (д)
|
ДР Конго
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Актобе
|
5:1 (д)
|
Мали
|
22.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Ибрахим КАНЕ
|
Ворскла
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
Буркина-Фасо
|
10.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Генк
|
2:1 (д)
|
Алжир
|
13.10.2022
|
ЛК
|
ГТ
|
Янис АМАШ
|
Днепр-1
|
Вадуц
|
2:1 (г)
|
Гана
|
08.08.2024
|
ЛЕ
|
КР3
|
Принс АДУ
|
Кривбасс
|
Виктория Пл
|
1:2 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В схватке за золото ОИ по греко-римской борьбе украинец уступил Саиду Лейвеси
Семен Новиков в финале Олимпийских игр одолел Алиреза Мохмадипиани из Ирана