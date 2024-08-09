Позиция Илкана четкая. Стало известно, останется ли Гюндоган в Барселоне

Агент капитана сборной Германии Илкая Гюндогана опроверг все слухи о возможном трансфере полузащитника «Барселоны».

Дядя и агент игрока Ильхан Гюндоган рассказал: «Это правда, что некоторые клубы проявили интерес к Илкаю и хотят подписать его, но позиция Илкая очень четкая: он останется в Барселоне. Он с нетерпением ждет нового сезона в Испании и возможности помочь каталонцам достичь своих целей на сезон».

Ранее сообщалось, что 33-летним полузащитником интересуются клубы из саудовской и турецкой лиги, а также катарский Аль-Садд. Трансферная стоимость 33-летнего игрока составляет 15 млн евро, по данным Transfermarkt.

В «Барселону» Гюндоган перешел летом 2023 года на правах свободного агента после того, как покинул «Манчестер Сити». В сезоне 2023/24 Ла Лиги полузащитник провел за каталонцев 36 матчей, в которых забил 5 голов.