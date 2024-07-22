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Испания
22 июля 2024, 23:27 | Обновлено 22 июля 2024, 23:34
569
0

Звезда Барселоны может перейти в клуб из Катара

Илкай Гюндоган получил предложение от «Аль-Садда»

22 июля 2024, 23:27 | Обновлено 22 июля 2024, 23:34
569
0
Звезда Барселоны может перейти в клуб из Катара
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Звездный полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Гюндоган получил очень заманчивое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Садда».

Позиция «Барселоны» по данному вопросу пока что неизвестна. Контракт Гюндогана с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на год. Трансферная стоимость 33-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган задумался о завершении карьеры в сборной Германии.

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Илкай Гюндоган Аль-Садд Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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