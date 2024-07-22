Звезда Барселоны может перейти в клуб из Катара

Звездный полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Гюндоган получил очень заманчивое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Садда».

Позиция «Барселоны» по данному вопросу пока что неизвестна. Контракт Гюндогана с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на год. Трансферная стоимость 33-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган задумался о завершении карьеры в сборной Германии.