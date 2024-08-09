Украина. Премьер лига09 августа 2024, 08:59 | Обновлено 09 августа 2024, 09:34
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Стало известно, за какую сумму Заря продала Батагова турецкому Трабзонспору
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 млн евро
09 августа 2024, 08:59 | Обновлено 09 августа 2024, 09:34
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22-летний защитник Арсений Батагов покинул луганскую Зарю и продолжит карьеру в турецком Трабзонспоре.
Федерация футбола Турции уже зарегистрировала украинского футболиста.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 млн евро.
В первом матче Q3 квалификации Лиги Европы Трабзонспор дома проиграл австрийскому Рапиду из Вены (0:1). Батагов в этом матче участия не принимал.
В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зарю 24 матча и забил 2 гола.
Читайте также:Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции
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