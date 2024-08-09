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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 08:59 | Обновлено 09 августа 2024, 09:34
385
0

Стало известно, за какую сумму Заря продала Батагова турецкому Трабзонспору

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 млн евро

09 августа 2024, 08:59 | Обновлено 09 августа 2024, 09:34
385
0
Стало известно, за какую сумму Заря продала Батагова турецкому Трабзонспору
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

22-летний защитник Арсений Батагов покинул луганскую Зарю и продолжит карьеру в турецком Трабзонспоре.

Федерация футбола Турции уже зарегистрировала украинского футболиста.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 млн евро.

В первом матче Q3 квалификации Лиги Европы Трабзонспор дома проиграл австрийскому Рапиду из Вены (0:1). Батагов в этом матче участия не принимал.

В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зарю 24 матча и забил 2 гола.

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Арсений Батагов трансферы Трабзонспор Заря Луганск трансферы УПЛ финансы Transfermarkt
Николай Степанюк Источник: Transfermarkt
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