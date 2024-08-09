Стало известно, за какую сумму Заря продала Батагова турецкому Трабзонспору

22-летний защитник Арсений Батагов покинул луганскую Зарю и продолжит карьеру в турецком Трабзонспоре.

Федерация футбола Турции уже зарегистрировала украинского футболиста.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 млн евро.

В первом матче Q3 квалификации Лиги Европы Трабзонспор дома проиграл австрийскому Рапиду из Вены (0:1). Батагов в этом матче участия не принимал.

В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зарю 24 матча и забил 2 гола.