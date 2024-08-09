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  4. Минус Свитолина и Цуренко. Известны участницы 1/8 финала турнира в Торонто
WTA
09 августа 2024, 05:32 |
390
0

Минус Свитолина и Цуренко. Известны участницы 1/8 финала турнира в Торонто

Марта Костюк продолжает борьбу на тысячнике в Канаде

09 августа 2024, 05:32 |
390
0
Минус Свитолина и Цуренко. Известны участницы 1/8 финала турнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 9 августа завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто.

В украинском дерби Марта Костюк одолела Элину Свитолину и далее встретится с Эммой Наварро.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко в двух сетах уступила Анне Калинской.

Первая ракетка турнира Коко Гофф выиграла у Ван Яфань, а вторая сеяная Арина Соболенко справилась с Юэ Юань.

WTA 1000 Торонто. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Ван Яфань [Q] – 6:4, 6:4
Магдалена Френх – Диана Шнайдер [14] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

Наоми Осака – Элизе Мертенс – 3:6, 4:6
Моюка Утидзима [Q] – Людмила Самсонова [6] – 4:6, 2:6

Джессика Пегула [3] – Каролина Плишкова – 7:5, 6:4
Эшлин Крюгер [Q] – Лейла Фернандес [15] – 6:4, 6:2

Виктория Азаренко [12] – Грет Миннен [Q] – 3:6, 7:5, 6:1
Пейтон Стернс – Мэдисон Киз [7] – 3:6, 7:5, 3:0, RET., Киз

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [8] – Магда Линетт – 6:2, 6:4
Элина Свитолина – Марта Костюк [11] – 2:6, 6:2, 2:6

Тэйлор Таунсенд [Alt] – Марина Стакушич – 6:0, 6:2
Паула Бадоса – Алена Остапенко [4] – 6:3, 6:7 (3:7), 2:6

Дарья Касаткина [5] – Аманда Анисимова – 4:6, 3:6
Леся Цуренко – Анна Калинская [10] – 2:6, 2:6

Беатрис Хаддад Майя [13] – Кэти Бултер – 1:1, RET., Хаддад Майя
Юэ Юань – Арина Соболенко [2] – 2:6, 2:6

WTA 1000 Торонто. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Диана Шнайдер [14]
Элизе Мертенс – Людмила Самсонова [6]

Джессика Пегула [3] – Эшлин Крюгер [Q]
Виктория Азаренко [12] – Пейтон Стернс

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [8] – Марта Костюк [11]
Тэйлор Таунсенд [Alt] – Алена Остапенко [4]

Аманда Анисимова – Анна Калинская [10]
Кэти Бултер – Арина Соболенко [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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