Минус Свитолина и Цуренко. Известны участницы 1/8 финала турнира в Торонто
Марта Костюк продолжает борьбу на тысячнике в Канаде
В ночь на 9 августа завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто.
В украинском дерби Марта Костюк одолела Элину Свитолину и далее встретится с Эммой Наварро.
Еще одна представительница Украины Леся Цуренко в двух сетах уступила Анне Калинской.
Первая ракетка турнира Коко Гофф выиграла у Ван Яфань, а вторая сеяная Арина Соболенко справилась с Юэ Юань.
WTA 1000 Торонто. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [1] – Ван Яфань [Q] – 6:4, 6:4
Магдалена Френх – Диана Шнайдер [14] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Наоми Осака – Элизе Мертенс – 3:6, 4:6
Моюка Утидзима [Q] – Людмила Самсонова [6] – 4:6, 2:6
Джессика Пегула [3] – Каролина Плишкова – 7:5, 6:4
Эшлин Крюгер [Q] – Лейла Фернандес [15] – 6:4, 6:2
Виктория Азаренко [12] – Грет Миннен [Q] – 3:6, 7:5, 6:1
Пейтон Стернс – Мэдисон Киз [7] – 3:6, 7:5, 3:0, RET., Киз
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро [8] – Магда Линетт – 6:2, 6:4
Элина Свитолина – Марта Костюк [11] – 2:6, 6:2, 2:6
Тэйлор Таунсенд [Alt] – Марина Стакушич – 6:0, 6:2
Паула Бадоса – Алена Остапенко [4] – 6:3, 6:7 (3:7), 2:6
Дарья Касаткина [5] – Аманда Анисимова – 4:6, 3:6
Леся Цуренко – Анна Калинская [10] – 2:6, 2:6
Беатрис Хаддад Майя [13] – Кэти Бултер – 1:1, RET., Хаддад Майя
Юэ Юань – Арина Соболенко [2] – 2:6, 2:6
WTA 1000 Торонто. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [1] – Диана Шнайдер [14]
Элизе Мертенс – Людмила Самсонова [6]
Джессика Пегула [3] – Эшлин Крюгер [Q]
Виктория Азаренко [12] – Пейтон Стернс
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро [8] – Марта Костюк [11]
Тэйлор Таунсенд [Alt] – Алена Остапенко [4]
Аманда Анисимова – Анна Калинская [10]
Кэти Бултер – Арина Соболенко [2]
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