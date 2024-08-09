Итоги дня Q3 Лиги Европы. Тете с Панатинаикосом проиграл Аяксу
8 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации ЛЕ
Вечером 8 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.
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Криворожский Кривбасс проиграл в первом матче чешской команде Виктория Пльзень. Игра прошла в словацком городе Кошице. На 20-й минуте Принс Аду вывел Кривбасс вперед, но после перерыва дважды забила команда из Чехии и выиграла гостевой матч (2:1).
За греческий Панатинаикос сыграл бразилец Тете, бывший футболист Шахтера. Греческая команда проиграла дома нидерландскому Аяксу со счетом 0:1. Единственный гол забил Стивен Бергейс на 28-й минуте.
Ответные поединки запланированы на 15 августа.
Лига Европы 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3)
Первые матчи, 8 августа
Кривбасс (Украина) – Виктория (Чехия) – 1:2
Голы: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69
КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1
Голы: Клеттскард, 10, Одемарксбаккен, 36 – Йенсен, 31 (автогол)
Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0
Голы: Эриксен, 3, Эйкрем, 18, Линнес, 30
Трабзонспор (Турция) – Рапид (Австрия) – 0:1
Гол: Григич, 67
Панатинаикос (Греция) – Аякс (Нидерланды) – 0:1
Гол: Бергейс, 28
Партизан (Сербия) – Лугано (Швейцария) – 0:1
Гол: Дзаноти, 73
Риека (Хорватия) – Эльфсборг (Швеция) – 1:1
Голы: Галешич, 45+2 – Абдулай, 24
УЭ Санта Колома (Андорра) – РФШ (Латвия) – 0:2
Голы: Икауниекс, 13, Осуагву, 37
Целе (Словения) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:0
Гол: Менало, 34
динамо минск (беларусь) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0
Голы: Гаврилович, 36, Педро Игор, 87
Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария) – 0:0
Результаты 3-го раунда квалификации
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