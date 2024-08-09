Итоги дня Q3 Лиги Европы. Тете с Панатинаикосом проиграл Аяксу

Вечером 8 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.

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Криворожский Кривбасс проиграл в первом матче чешской команде Виктория Пльзень. Игра прошла в словацком городе Кошице. На 20-й минуте Принс Аду вывел Кривбасс вперед, но после перерыва дважды забила команда из Чехии и выиграла гостевой матч (2:1).

За греческий Панатинаикос сыграл бразилец Тете, бывший футболист Шахтера. Греческая команда проиграла дома нидерландскому Аяксу со счетом 0:1. Единственный гол забил Стивен Бергейс на 28-й минуте.

Ответные поединки запланированы на 15 августа.

Лига Европы 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 8 августа

Кривбасс (Украина) – Виктория (Чехия) – 1:2

Голы: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1

Голы: Клеттскард, 10, Одемарксбаккен, 36 – Йенсен, 31 (автогол)

Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Эриксен, 3, Эйкрем, 18, Линнес, 30

Трабзонспор (Турция) – Рапид (Австрия) – 0:1

Гол: Григич, 67

Панатинаикос (Греция) – Аякс (Нидерланды) – 0:1

Гол: Бергейс, 28

Партизан (Сербия) – Лугано (Швейцария) – 0:1

Гол: Дзаноти, 73

Риека (Хорватия) – Эльфсборг (Швеция) – 1:1

Голы: Галешич, 45+2 – Абдулай, 24

УЭ Санта Колома (Андорра) – РФШ (Латвия) – 0:2

Голы: Икауниекс, 13, Осуагву, 37

Целе (Словения) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:0

Гол: Менало, 34

динамо минск (беларусь) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0

Голы: Гаврилович, 36, Педро Игор, 87

Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария) – 0:0

Результаты 3-го раунда квалификации