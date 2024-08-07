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Лига Европы Квалификация
Петрокуб
06.08.2024 20:00 – FT 1 : 0
Нью-Сейнтс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2024, 01:35 | Обновлено 07 августа 2024, 02:36
36
0

Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл

Украинец Андрей Карвацкий остался в резерве у клуба из Литвы

07 августа 2024, 01:35 | Обновлено 07 августа 2024, 02:36
36
0
Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл
ФК Макккаби Тель-Авив. Дор Перец

Вечером 6 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Литовский Паневежис дома проиграл команде Маккаби Тель-Авив со счетом 1:2. Украинец Андрей Карвацкий остался в резерве у клуба из Литвы.

У гостей в начале матча голы забили Дор Перец и Дор Турджеман, на что хозяева после перерыва ответили точным ударом в исполнении норвежского легионера Сильверта Гуссиаса.

Петрокуб из Молдовы дома обыграл Нью-Сейнтс из Уэльса со счетом 1:0. Автоголом отметился Дэнни Дэвис на 20-й минуте.

Первые матчи в оставшихся парах пройдут 8 августа, а ответные поединки запланированы на 15 августа.

Лига Европы 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 6 августа

Паневежис (Литва) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2

Голы: Гуссиас, 70 – Перец, 3, Турджеман, 10

Петрокуб (Молдова) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:0

Гол: Дэнни Дэвис, 20 (автогол)

Все пары Q3 Лиги чемпионов

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Лига Европы Паневежис Андрей Карвацкий Маккаби Тель-Авив Петрокуб Хынчешты Нью-Сейнтс Дор Перец
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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