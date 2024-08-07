Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл
Украинец Андрей Карвацкий остался в резерве у клуба из Литвы
Вечером 6 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.
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Литовский Паневежис дома проиграл команде Маккаби Тель-Авив со счетом 1:2. Украинец Андрей Карвацкий остался в резерве у клуба из Литвы.
У гостей в начале матча голы забили Дор Перец и Дор Турджеман, на что хозяева после перерыва ответили точным ударом в исполнении норвежского легионера Сильверта Гуссиаса.
Петрокуб из Молдовы дома обыграл Нью-Сейнтс из Уэльса со счетом 1:0. Автоголом отметился Дэнни Дэвис на 20-й минуте.
Первые матчи в оставшихся парах пройдут 8 августа, а ответные поединки запланированы на 15 августа.
Лига Европы 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3)
Первые матчи, 6 августа
Паневежис (Литва) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:2
Голы: Гуссиас, 70 – Перец, 3, Турджеман, 10
Петрокуб (Молдова) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:0
Гол: Дэнни Дэвис, 20 (автогол)
Все пары Q3 Лиги чемпионов
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