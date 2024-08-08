Вернидуб назвал стартовый состав Кривбасса на матч квалификации Лиги Европы
8 августа украинский клуб встретится с Викторией Пльзень в Q3 ЛЕ 2024/25
8 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Тренеры объявили стартовые составы.
Стартовые составы на матч Кривбасс – Виктория Пльзень
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник – Бизимана – Микитишин, Твердохлиб, Вакулко, Кузик – Аду
«Виктория» Пльзень: Тврдонь – Емелько, Гранач, Две – Копиц, Калвах, Червь, Гавел – Панош, Шулц – Выдра
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