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Лига Европы
08 августа 2024, 20:10 | Обновлено 08 августа 2024, 20:31
2308
1

Вернидуб назвал стартовый состав Кривбасса на матч квалификации Лиги Европы

8 августа украинский клуб встретится с Викторией Пльзень в Q3 ЛЕ 2024/25

08 августа 2024, 20:10 | Обновлено 08 августа 2024, 20:31
2308
1
Вернидуб назвал стартовый состав Кривбасса на матч квалификации Лиги Европы

8 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Виктория Пльзень

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник – Бизимана – Микитишин, Твердохлиб, Вакулко, Кузик – Аду

«Виктория» Пльзень: Тврдонь – Емелько, Гранач, Две – Копиц, Калвах, Червь, Гавел – Панош, Шулц – Выдра

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Юрий Вернидуб Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень стартовые составы Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Стартові потяги))))
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