Вернидуб назвал стартовый состав Кривбасса на матч квалификации Лиги Европы

8 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

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Тренеры объявили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Виктория Пльзень

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник – Бизимана – Микитишин, Твердохлиб, Вакулко, Кузик – Аду

«Виктория» Пльзень: Тврдонь – Емелько, Гранач, Две – Копиц, Калвах, Червь, Гавел – Панош, Шулц – Выдра