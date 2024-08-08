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  4. ФОТО. Ванат в ней сыграет? Интер презентовал гостевую форму
Италия
08 августа 2024, 17:16 | Обновлено 08 августа 2024, 17:33
1559
1

ФОТО. Ванат в ней сыграет? Интер презентовал гостевую форму

Чемпионы Италии будут играть в белом

08 августа 2024, 17:16 | Обновлено 08 августа 2024, 17:33
1559
1
ФОТО. Ванат в ней сыграет? Интер презентовал гостевую форму
ФК Интер

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал гостевой комплект формы на сезон 2024/2025. Чемпионы Италии будут играть в белом комплекте с элементами голубого.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Ванату.

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Интер Милан игровая форма фото Nike
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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Saar
А до чого тут Ванат!??? Це , як Лунін - до топ- кіпера
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