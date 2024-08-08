ФОТО. Ванат в ней сыграет? Интер презентовал гостевую форму

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал гостевой комплект формы на сезон 2024/2025. Чемпионы Италии будут играть в белом комплекте с элементами голубого.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Ванату.