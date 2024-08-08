Италия08 августа 2024, 17:16 | Обновлено 08 августа 2024, 17:33
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ФОТО. Ванат в ней сыграет? Интер презентовал гостевую форму
Чемпионы Италии будут играть в белом
08 августа 2024, 17:16 | Обновлено 08 августа 2024, 17:33
1559
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Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал гостевой комплект формы на сезон 2024/2025. Чемпионы Италии будут играть в белом комплекте с элементами голубого.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Ванату.
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