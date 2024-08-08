Заслуженно. Стал известен срок дисквалификации польских судей

Польский футбольный союз (PZPN) отстранил от работы на три месяца двух арбитров, укравших в пьяном виде дорожный знак, сообщается на сайте организации.

Во вторник арбитры из Польши Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на первом матче 3‑го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс». По данным издания TVP Sport, накануне ночью трое мужчин, в том числе Франковски и Мусял, были задержаны полицией за то, что в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак. После задержания мужчин поместили в вытрезвитель.

«Применить к ним меру пресечения в виде запрета на проведение футбольных соревнований, организуемых Польским футбольным союзом, с немедленным вступлением в силу сроком на 90 дней», – говорится в заявлении PZPN.

Арбитром VAR и его ассистентом на матче «Динамо» Киев – «Рейнджерс» должны был работать поляки – Бартош Франковски и Томаш Мусял соответственно. Однако в ночь перед матчем они попали в громкий скандал. Примерно в 1:40 ночи по местному времени они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле.