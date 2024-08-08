Италия08 августа 2024, 15:22 |
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Защитник Ромы оценил уровень Довбика
Эван Н'Дика – о новичках команды
08 августа 2024, 15:22 |
2709
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Центральный защитник «Ромы» Эван Н'Дика поделился впечатлениями от работы с новичками команды, в числе которых – и украинский форвард Артем Довбик:
«Пока что я провел с ним лишь 2-3 тренировки, но этого было достаточно, чтобы я мог сказать, что это очень сильный центрфорвард. Я в этом уверен.
Это касается и других наших новичков – Энцо Ле Фе и Матиаса Соуле. Это также сильные и техничные футболисты. Я уверен, что они помогут нам выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы помогаем им адаптироваться».
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