Минус 20 футболистов. Черноморец установил уникальный антирекорд

Если когда-то кадровые потери одесского «Черноморца» составляли 5-8 человек, то затем это количество стало заметно увеличиваться и в среднем составляло от 9 до 15 футболистов.

Однако нынешним летом клуб установил абсолютный рекорд: впервые в его истории показатель футболистов, покинувших команду, достиг отметки «20».



Таким он стал после того, как незадолго до старта сезона-2024/25 «Черноморец» покинули двое ведущих игроков – Андрей Штогрин и Владимир Салюк, которые перешли в бакинский «Нефтчи» и харьковский «Металлист 1925» соответственно.



Кроме Штогрина и Салюка, этим летом из «Черноморца» ушли вратари Даниил Варакута, Олег Билык, полевые игроки Илья Путря, Максим Брагару, Орест Кузык, Богдан Бойчук, Даниил Голуб, Илья Ухань, Никита Ситников, Владислав Шаповал, Владислав Огиря, Самсон Иеде, Артур Авагимян, Фабрисио Альваренга, Жозе Гомес, Зиги Бадибанга, Лука Гучек и Евгений Данилюк, который так и не сыграл за «моряков» ни одного матча в прошлом сезоне.



Предыдущий рекорд по количеству кадровых потерь был зафиксирован у «Черноморца» четыре года назад, когда по завершении сезона-2019/20 команду покинуло 18 футболистов.

Ранее мы сообщали, что стало известно сколько «Металлист 1925» заплатил за игрока «Черноморца» Владимира Салюка.