Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Торонто
8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
Во втором раунде основы украинка сразится против Анны Калинской (№17 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№12 WTA) или Аманды Анисимовой (№132 WTA).
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