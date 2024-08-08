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WTA
08 августа 2024, 12:59 | Обновлено 08 августа 2024, 13:02
34
0

Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Торонто

08 августа 2024, 12:59 | Обновлено 08 августа 2024, 13:02
34
0
Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Во втором раунде основы украинка сразится против Анны Калинской (№17 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№12 WTA) или Аманды Анисимовой (№132 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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