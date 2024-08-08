Леся Цуренко – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Во втором раунде основы украинка сразится против Анны Калинской (№17 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№12 WTA) или Аманды Анисимовой (№132 WTA).

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