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  4. МИХАЛИК: «На ответный матч шансы Динамо и Рейнджерс все еще 50 на 50»
Лига чемпионов
08 августа 2024, 12:21 |
251
5

МИХАЛИК: «На ответный матч шансы Динамо и Рейнджерс все еще 50 на 50»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины подвел итоги первого противостояния киевлян в ЛЧ

08 августа 2024, 12:21 |
251
5
МИХАЛИК: «На ответный матч шансы Динамо и Рейнджерс все еще 50 на 50»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

В первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» из Шотландии разошлись миром – 1:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о поединке в польском Люблине:

– Как по мне, более справедливым был бы счет – 1:0 в пользу киевлян. Все же, большинство игрового времени они контролировали ход событий на поле.

– Тогда чем вы можете объяснить то, что под занавес противостояния инициативой прочно владели шотландцы?

– Скорее всего, желанием номинальных хозяев сыграть по счету, рассчитывая на острые контрвыпады. Но следует отдать должное и гостям, которые благодаря активности на флангах усложнили жизнь динамовской обороне.

– Перед началом матча вызвало беспокойство отсутствие в рядах «Динамо» травмированного стоппера Дячука. Как Вы оцените действия юного Михавко, который заменил его?

– Мне импонирует игра этого парня. Да, еще были позиционные ошибки, неточные передачи, но это все из-за отсутствия опыта выступлений в поединках такого уровня. Дальше будет легче и полезнее для динамовцев.

– Сложилось впечатление, что после перерыва шотландцы втянули динамовцев в свой привычный футбол: быстро передавали мяч к владениям киевлян, было преимущество на «втором этаже».

– Согласен, но все неприятности для динамовцев начинались на флангах, где гости благодаря подключениям крайних защитников создавали численное большинство. Очевидно, что киевлянам надо было более надежно сыграть при подстраховке. Тогда бы точно не пропустили, тем более, что финальный свисток должен был вот-вот прозвучать. Жаль.

– Теперь в ответном матче уже «Глазго Рейнджерс» фаворит?

– Я так не думаю. Шансы 50 на 50. Да, на стороне шотландцев будет поддержка родных стен, но, убежден, что киевляне поработают над ошибками и достигнут нужного результата.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

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Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 5
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LexХХХ
Динамо краще б грати ЛЄ, хоча суркіси так не вважають. За вихід в ЛЧ більш солідні гроші, а ігорьку цього і треба)
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0
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Remark
Як в тому анекдоті про блондинку і ймовірність зустріти динозавра в місті. 
50 на 50, зустріну або не зустріну.
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0
Remark
Які 50 на 50? Профан п ля😒
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-1
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