Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заливать защиту бетоном нет смысла»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:

«Шансы «Динамо» на проход дальше? Зависит от того, какую тактику выберет Шовковский на матч в Глазго. Если такую, как во втором тайме игры в Люблине, когда не сами играли, а смотрели, как играет соперник, то будет сложно. Заливать защиту бетоном, ставить заградительные блоки с «Рейнджерс» вряд ли будет иметь смысл. Шотландцы умеют играть быстро, нестандартно. Да и преимущества британского стиля они не растеряли. Эффективно используют стандарты, искусны в игре головой. «Динамо» не слабее «Рейнджерс». Киевляне мощно выглядели в первом тайме, атаковали массированно, интересно, с завершающим ударом. Меня в определенной степени это удивило и мне понравилось. Пусть удивят еще раз, через неделю».

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.