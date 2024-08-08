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  4. Руслан КОСТЫШИН: «Думаю, что Рейнджерс наиграл на забитый мяч»
Лига чемпионов
08 августа 2024, 08:37 |
224
0

Руслан КОСТЫШИН: «Думаю, что Рейнджерс наиграл на забитый мяч»

Украинский тренер прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ

08 августа 2024, 08:37 |
224
0
Руслан КОСТЫШИН: «Думаю, что Рейнджерс наиграл на забитый мяч»
УПЛ. Руслан Костышин

Известный украинский тренер Руслан Костышин прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» (1:1).

– Впервые за время независимости Украины «Динамо» сыграло в еврокубках против шотландской команды. Какого вы мнения о нынешнем сопернике столичного клуба – «Глазго Рейнджерс»?

– До первой игры некоторые специалисты говорили, что «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» исповедуют два разных стиля игры. Я бы так не сказал. Футболисты «Глазго Рейнджерс» предпочитают комбинационный футбол, не любят делать длинные передачи, что раньше было свойственно шотландскому футболу. Да и наставник у наших соперников – известный бельгийский специалист Филипп Клеман. Он поработал в разных странах Европы и смог привить своим нынешним подопечным достаточно грамотный, атакующий футбол. Помню, что весной только португальская «Бенфика» выбила «Глазго Рейнджерс» из 1/8 финала Лиги Европы.

– Как бы вы оценили действия игроков «Динамо» в первом тайме?

– Динамовцы пытались играть в атаку, как они действовали в играх с «Партизаном». Матч получился очень боевым, было много единоборств, но особой брутальности я не заметил. Большинство поединков при Шовковском, игроки «Динамо» проводят именно так. Гол Ярмоленко был достаточно хорошим. Перехват в центре поля и быстрая фланговая атака.

– А что произошло во втором тайме?

– «Глазго Рейнджерс» потихоньку начал переигрывать наших футболистов. Игра была на встречных курсах, но динамовцы, как мне показалось, начали защищать счет 1:0. Он был бы для них великолепным, перед выездом в Шотландию. Но на забитый мяч гости, думаю, наиграли.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Руслан Костышин
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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