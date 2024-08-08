Капитан Виктории: «Мы видели, как играет Кривбасс. Это боевая команда»

Капитан пльзеньской «Виктории» Лукаш Калвах поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против украинского «Кривбасса».

– Верю, что мы хорошо подготовлены к этому матчу. Надеюсь, что сможем добиться хорошего результата, а именно победить в этой встрече.

– Что помните о спарринге против «Кривбасса» в Испании?

– Это была товарищеская встреча. С тех пор многое изменилось. Это была жесткая игра. Но и «Кривбасс» стал сильнее с тех пор, и «Виктория». Мы хорошо подготовлены и ждем этого поединка.

– Какого характера матча ожидаете завтра?

– Это будет жесткая игра. Мы видели, как играет «Кривбасс». Это боевая мощная команда. Третий раунд Лиги Европы – совершенно другой уровень. Сделаем все, чтобы получить положительный для нас результат.

– Дает ли вам преимущество то, что «Кривбасс» играет на нейтральном поле?

– Думаю, да. Ведь не будет большого количества их фанатов. Всё же, они играют не дома. А для нас это плюс, так как фанаты «Виктории» смогут приехать на игру. От Чехии до Словакии небольшое расстояние, и это хорошо.

– Может ли быть решающей роль стандартных положений для вашей команды?

– Да, это очень важная вещь от игры к игре. Завтра это будет одним из решающих факторов. Надеюсь, эти наработки помогут нам добиться нужного результата.

– Ответный матч вы сыграете дома. Это преимущество для вашей команды?

– Думаю, да. Ведь это хорошо. Наши болельщики смогут нас поддержать.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».