Капитан Виктории: «Мы видели, как играет Кривбасс. Это боевая команда»
Капитан чешской «Виктории» Пльзень поделился ожиданиями от матча против ФК «Кривбасс»
Капитан пльзеньской «Виктории» Лукаш Калвах поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против украинского «Кривбасса».
– Верю, что мы хорошо подготовлены к этому матчу. Надеюсь, что сможем добиться хорошего результата, а именно победить в этой встрече.
– Что помните о спарринге против «Кривбасса» в Испании?
– Это была товарищеская встреча. С тех пор многое изменилось. Это была жесткая игра. Но и «Кривбасс» стал сильнее с тех пор, и «Виктория». Мы хорошо подготовлены и ждем этого поединка.
– Какого характера матча ожидаете завтра?
– Это будет жесткая игра. Мы видели, как играет «Кривбасс». Это боевая мощная команда. Третий раунд Лиги Европы – совершенно другой уровень. Сделаем все, чтобы получить положительный для нас результат.
– Дает ли вам преимущество то, что «Кривбасс» играет на нейтральном поле?
– Думаю, да. Ведь не будет большого количества их фанатов. Всё же, они играют не дома. А для нас это плюс, так как фанаты «Виктории» смогут приехать на игру. От Чехии до Словакии небольшое расстояние, и это хорошо.
– Может ли быть решающей роль стандартных положений для вашей команды?
– Да, это очень важная вещь от игры к игре. Завтра это будет одним из решающих факторов. Надеюсь, эти наработки помогут нам добиться нужного результата.
– Ответный матч вы сыграете дома. Это преимущество для вашей команды?
– Думаю, да. Ведь это хорошо. Наши болельщики смогут нас поддержать.
В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».
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