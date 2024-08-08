Англия08 августа 2024, 02:50 | Обновлено 08 августа 2024, 02:51
76
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Капитан Арсенала: «Зинченко – это Месси»
Мартин Эдегор в блиц-опросе рассказал об ассоциациях с футболистами
08 августа 2024, 02:50 | Обновлено 08 августа 2024, 02:51
76
0
Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор в блиц-опросе рассказал об ассоциациях с футболистами лондонского клуба.
– Габриэл Магальяэс?
– Зверь.
– Букайо Сака?
– Звёздный мальчик.
– Мартин Эдегор?
– Я.
– Габриэл Жезус?
– Крутой футболист.
– Деклан Райс?
– Авто.
– Габриэл Мартинелли?
– Скорость.
– Эдвард Нкетиа?
– Сила.
– Уильям Салиба?
– Роллс-Ройс.
– Кай Хаверц?
– Гол.
– Александр Зинченко?
– Месси.
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