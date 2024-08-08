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Англия
08 августа 2024, 02:50 | Обновлено 08 августа 2024, 02:51
76
0

Капитан Арсенала: «Зинченко – это Месси»

Мартин Эдегор в блиц-опросе рассказал об ассоциациях с футболистами

08 августа 2024, 02:50 | Обновлено 08 августа 2024, 02:51
76
0
Капитан Арсенала: «Зинченко – это Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор в блиц-опросе рассказал об ассоциациях с футболистами лондонского клуба.

– Габриэл Магальяэс?

– Зверь.

– Букайо Сака?

– Звёздный мальчик.

– Мартин Эдегор?

– Я.

– Габриэл Жезус?

– Крутой футболист.

– Деклан Райс?

– Авто.

– Габриэл Мартинелли?

– Скорость.

– Эдвард Нкетиа?

– Сила.

– Уильям Салиба?

– Роллс-Ройс.

– Кай Хаверц?

– Гол.

– Александр Зинченко?

– Месси.

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Алексей Тиньков Источник: YouTube
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