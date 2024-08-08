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Италия
08 августа 2024, 02:49 | Обновлено 08 августа 2024, 02:52
68
0

Ибрагимович назвал тренера, который его «уничтожал»

Экс-нападающий – о работе под руководством Фабио Капелло

08 августа 2024, 02:49 | Обновлено 08 августа 2024, 02:52
68
0
Ибрагимович назвал тренера, который его «уничтожал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Бывший форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с итальянским тренером Фабио Капелло.

«В «Ювентусе» у меня был Фабио Капелло. Он меня уничтожал. Но в то же время он меня строил. Он говорил тебе: «Сегодня ты был мусором. Завтра ты будешь лучшим». И когда я думал, что я лучший, это меня убило. В какой-то момент я больше ничего не понимал и спросил себя: «Я действительно лучший или я дерьмо?» Это был его способ мотивировать меня, чтобы я стал лучшим», – признался Ибрагимович, который в настоящий момент является в «Милане» советником по спортивным и коммерческим вопросам.

42-летний Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру в июне 2023 года. В декабре того же года швед был назначен на должность старшего советника в американской инвестиционной компании Redbird, которая владеет «Миланом».

Ранее Златан Ибрагимович рассказал о виде спорта, в котором выступил бы на Олимпиаде.

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Фабио Капелло Златан Ибрагимович
Юрій Остроумов Источник: Джанлука Ди Марцио
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