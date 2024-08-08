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  4. Легенда Надаль завершит 2024 год с уникальным для себя антидостижением
ATP
08 августа 2024, 02:29 | Обновлено 08 августа 2024, 02:33
59
0

Легенда Надаль завершит 2024 год с уникальным для себя антидостижением

Рафаэль переживет неприятный момент впервые с 2002 года

08 августа 2024, 02:29 | Обновлено 08 августа 2024, 02:33
59
0
Легенда Надаль завершит 2024 год с уникальным для себя антидостижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam, заявил, что не будет выступать на Открытом чемпионате США этого года.

Приняв решение пропустить US Open, который станет последним мейджором года, Надаль впервые с 2002 года завершит сезон без побед на турнирах серии Grand Slam. В 2024 году Рафаэль провел на гранд-турнирах всего лишь одну встречу – на Ролан Гаррос он в первом круге проиграл четвертой ракетке мира немцу Александру Звереву, который впоследствии вышел в финал турнира.

Напомним, что в 2024 году 38-летний Рафаэль Надаль играл в финал на одном турнире – категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В поединке за титул он уступил португальцу Нуну Боржесу.

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Рафаэль Надаль
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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