Известна сумма, которую Заря заплатила за одного из лидеров Миная

22-летний Тимур Кораблин не так давно стал игроком луганской «Зари», уйдя из клуба «Минай», который, как известно, по итогам предыдущего сезона покинул Украинскую Премьер-лигу, а в Турнире четырех не смог вернуться назад в элиту.

Как утверждает авторитетный портал transfermarkt, «Заря» заплатила «Минаю» за трансфер Кораблина 150 тыс евро.

Тимур Кораблин, который, напомним, является воспитанником школы запорожского «Металлурга», подписал с луганским клубом контракт до лета 2027 года.

Цвета «Миная» Кораблин защищал с лета 2023 года. В ряды клуба из Закарпатья Тимур влился из кроворожского «Кривбасса», который якобы получил за переход полузащитника 60 тыс евро.

За «Минай» во всех турнирах Тимур Кораблин провел 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.