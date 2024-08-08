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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 02:09 | Обновлено 08 августа 2024, 02:14
109
0

Известна сумма, которую Заря заплатила за одного из лидеров Миная

Луганчане переманили к себе Тимура Кораблина

08 августа 2024, 02:09 | Обновлено 08 августа 2024, 02:14
109
0
Известна сумма, которую Заря заплатила за одного из лидеров Миная
ФК Минай. Тимур Кораблин

22-летний Тимур Кораблин не так давно стал игроком луганской «Зари», уйдя из клуба «Минай», который, как известно, по итогам предыдущего сезона покинул Украинскую Премьер-лигу, а в Турнире четырех не смог вернуться назад в элиту.

Как утверждает авторитетный портал transfermarkt, «Заря» заплатила «Минаю» за трансфер Кораблина 150 тыс евро.

Тимур Кораблин, который, напомним, является воспитанником школы запорожского «Металлурга», подписал с луганским клубом контракт до лета 2027 года.

Цвета «Миная» Кораблин защищал с лета 2023 года. В ряды клуба из Закарпатья Тимур влился из кроворожского «Кривбасса», который якобы получил за переход полузащитника 60 тыс евро.

За «Минай» во всех турнирах Тимур Кораблин провел 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

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трансферы трансферы УПЛ Минай Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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