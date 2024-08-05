ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании украинского хавбека

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с полузащитником «Миная Тимуром Кораблиным. О сроках соглашения и условиях трансфера информации нет.

Ранее сообщалось, что «Заря» подпишет у «Миная», который вылетел в Первую лигу, хавбеков Кораблина и Владислава Вакулу за 200 тысяч евро.

В минувшем сезоне 22-летний Кораблин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 встречах.