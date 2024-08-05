Украина. Премьер лига05 августа 2024, 18:48 | Обновлено 05 августа 2024, 18:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании украинского хавбека
Кораблин перебрался в луганскую команду
05 августа 2024, 18:48 | Обновлено 05 августа 2024, 18:49
1306
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Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с полузащитником «Миная Тимуром Кораблиным. О сроках соглашения и условиях трансфера информации нет.
Ранее сообщалось, что «Заря» подпишет у «Миная», который вылетел в Первую лигу, хавбеков Кораблина и Владислава Вакулу за 200 тысяч евро.
В минувшем сезоне 22-летний Кораблин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 встречах.
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