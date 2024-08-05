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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании украинского хавбека
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 18:48 | Обновлено 05 августа 2024, 18:49
1306
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании украинского хавбека

Кораблин перебрался в луганскую команду

05 августа 2024, 18:48 | Обновлено 05 августа 2024, 18:49
1306
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании украинского хавбека
ФК Заря. Тимур Кораблин

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с полузащитником «Миная Тимуром Кораблиным. О сроках соглашения и условиях трансфера информации нет.

Ранее сообщалось, что «Заря» подпишет у «Миная», который вылетел в Первую лигу, хавбеков Кораблина и Владислава Вакулу за 200 тысяч евро.

В минувшем сезоне 22-летний Кораблин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 встречах.

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Тимур Кораблин Заря Луганск Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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