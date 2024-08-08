Лига чемпионов. Яркие победы Славии и Слована, фиаско вице-чемпиона Бельгии

Вечером 7 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

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Убедительные победы одержали Славия Прага и Слован Братислава. Фиаско в гостях в Праге потерпел вице-чемпион Бельгии Юнион Сен-Жилуаз (1:3). Слован дома справился с кипрским клубом АПОЭЛ (2:0).

Гостевую победу одержал Буде-Глимт над Ягеллонией, чемпионом Польши (1:0).

Ответные поединки Q3 Лиги чемпионов запланированы на 13 августа.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 7 августа

Славия Прага (Чехия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 3:1

Голы: Хоры, 19, 41, Дорли, 57 – Бужек, 73 (автогол)

Слован Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0

Голы: Радосав Петрович, 74 (автогол), Роберт Мак, 90+3

Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:1

Гол: Адриан Дьегес, 58 (автогол)

Все пары Q3 Лиги чемпионов