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Лига чемпионов Квалификация
Славия Прага
07.08.2024 20:00 – FT 3 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Лига чемпионов
08 августа 2024, 01:23 | Обновлено 08 августа 2024, 02:16
162
0

Лига чемпионов. Яркие победы Славии и Слована, фиаско вице-чемпиона Бельгии

Вечером 7 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ

08 августа 2024, 01:23 | Обновлено 08 августа 2024, 02:16
162
0
Лига чемпионов. Яркие победы Славии и Слована, фиаско вице-чемпиона Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Славия – Юнион

Вечером 7 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Убедительные победы одержали Славия Прага и Слован Братислава. Фиаско в гостях в Праге потерпел вице-чемпион Бельгии Юнион Сен-Жилуаз (1:3). Слован дома справился с кипрским клубом АПОЭЛ (2:0).

Гостевую победу одержал Буде-Глимт над Ягеллонией, чемпионом Польши (1:0).

Ответные поединки Q3 Лиги чемпионов запланированы на 13 августа.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 7 августа

Славия Прага (Чехия) Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) 3:1

Голы: Хоры, 19, 41, Дорли, 57 – Бужек, 73 (автогол)

Слован Братислава (Словакия) АПОЭЛ (Кипр) 2:0

Голы: Радосав Петрович, 74 (автогол), Роберт Мак, 90+3

Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:1

Гол: Адриан Дьегес, 58 (автогол)

Все пары Q3 Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Славия Прага Юнион Сен-Жилуаз Слован Братислава Ягеллония Белосток Буде-Глимт АПОЭЛ статистические расклады Радосав Петрович Роберт Мак
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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